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Міноборони спростило процедуру оформлення документів про загиблих і зниклих безвісти військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міноборони спростило процедуру оформлення документів про загиблих і зниклих безвісти військових
Відтепер не потрібно буде проводити розслідування, коли військові гинуть, зникають безвісти або потрапляють у полон, якщо не буде ознак правопорушень
фото з відкритих джерел

Документ значно розвантажить роботу штабів військових частин та покращить облік

Міноборони спростило роботу військових частин, коли треба оформити документи у випадках загибелі, захоплення в полон та зникнення безвісти військовослужбовців під час бойових дій. Командир отримає право самостійно видати відповідний наказ про обставини події без службового розслідування, якщо немає ознак правопорушень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що відповідний наказ розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців. Документ затверджує зміни до інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони. Наказ також доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також від ТЦК та СП сім’ям військових.

«Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті або загибелі. У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування», – йдеться в повідомленні.

Міноборони стверджує, що впровадження в дію цього документа значно розвантажить роботу штабів військових частин, пришвидшить облік таких випадків та дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими. Також відомство розраховує на зменшення кількості «технічних помилок» під час підготовки документів по факту зникнення безвісти, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті або загибелі військовослужбовців.

Нагадаємо, українські аналітики відстежують ворожі ресурси, Telegram-канали, де можуть з’являтися фото та відео військовополонених. Таким чином Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин може встановити, що людина перебуває в полоні швидше, ніж міжнародні організації.

До слова, за даними у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі в Україні у розшуку перебуває понад 70 тис. осіб.

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Теги: Міноборони військові

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