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МВС пояснило, як відбувається розшук зниклих безвісти і куди звертатися родичам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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МВС пояснило, як відбувається розшук зниклих безвісти і куди звертатися родичам
Заступника міністра внутрішніх справ розповіваАлгоритм дій для родин у випадку втрати зв’язку з військовим
фото: mvs.gov.ua/МВС

Аналітики Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти моніторять ворожі ресурси для пошуку полонених воїнів

Українські аналітики відстежують ворожі ресурси, Telegram-канали, де можуть з’являтися фото та відео військовополонених. Таким чином Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин може встановити, що людина перебуває в полоні швидше, ніж міжнародні організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка.

У випадках, коли публікуються інтерв’ю з українськими захисниками в полоні, аналітики використовують спеціальне програмне забезпечення для розпізнавання облич.

«І вже маємо чимало випадків, коли неофіційно можемо встановити, що людина перебуває в полоні. Хоча жодна міжнародна організація, навіть Червоний Хрест, офіційно це не підтверджує», – каже він.

На відміну від формалізованих процесів у кримінальному провадженні, аналітики Секретаріату оперативно реагують на нову інформацію.

«Якщо співробітники знаходять потенційно важливі відео чи фото, вони не чекають, що поліція це зареєструє і почне розслідування. Вони самі проводять первинний аналіз і, у разі встановлення особи, передають дані слідчим», – каже Тимченко.

Водночас поліція також має технічні інструменти для ідентифікації осіб за відеоматеріалами, однак аналітична функція Уповноваженого значно прискорює процес.

Алгоритм дій для родин у випадку втрати зв’язку з військовим

У випадку втрати зв’язку з військовим, родичі повинні:

  • подати заяву в поліцію.
  • встановити контакт зі слідчим і домовитися про регулярну комунікацію.
  • звернутися до Секретаріату уповноваженого.
  • передати будь-яку знайдену інформацію – фото, відео, геолокації – слідчому в першу чергу.

«Після подачі заяви дуже важливо налагодити контакт зі слідчим. Домовитися, що будете з ним на зв’язку, наприклад, щотижня. І також встановити зв'язок з його керівником – слідчі можуть змінюватися, а люди не розуміють, чому їм більше не відповідають», – пояснює заступник міністра.

Також слід обов’язково звернутися до Секретаріату уповноваженого, адже він має доступ до баз не лише в межах МВС, а й інших відомств.

Нагадаємо, під стінами Координаційного штабу в Києві відбулася безстрокова мирна акція протесту родин українських військовополонених та зниклих безвісти.

Як відомо, 19 квітня з російського полону повернулися ще 277 українських воїнів.

До слова, через стан тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні, фахівці поки що не змогли встановити точну причину її смерті

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Теги: полон МВС

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