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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Новий уряд. Два міністерства-монстри і незамінний Галущенко

glavcom.ua
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фото: Facebook Юлії Свириденко

Головна зміна нового Кабміну – це утворення держави в державі

Всі ті, хто говорить, що новий Кабмін – це переставлення ліжок, неправі. З точки зору бюрократії відбулося кілька вагомих змін

• 1 •

Якщо говорити про реформи чи прориви – ніяких змін не буде. Головна причина полягає в тому, що в нас, з точки зору економіки, є два прямо поютилежні шляхи. Перший – зробити ставку на максимальну зайнятість населення навіть, частково, в ущерб податковому наповненню. Це дозволило б зробити максимальний скачок на горизонтальному рівні і точно сповільнило б відток людей і капіталу. Другий шлях, який обрала держава ще в довоєнний період, але з 2024 року повністю оновила цей курс – максимальне наповнення бюджету в ущерб розвитку бізнесів, які просто не витягують нинішнє податкове навантаження. Ця модель вигідна в короткому проміжку і дає певні результати. З точки зору розвитку держави – це тупиковий шлях, на мою думку. Але рішення прийняті і їх змінювати ніхто не буде. На жаль.

• 2 •

Дискусії про новий уряд були не про те, як буде функціонувати держави (читай п.1). Опозиція говорила про переставлення ліжок, влада просто мовчала, а цілий пул поважних експертів, в сподіванні на майбутні контракти, зализували задницю. Тому, коли багато хто каже, що це сама скучна премʼєріада, то він правий лише частково. Це сама прогнозована премʼєріада де нема і не могло бути чогось нового. Бо ніхто (підкреслюю – ніхто, ні у владі, ні у опозиції, ні в експертному середовищі) не потребував бодай натяку на дискусію. Логіка виборів яких не буде, але в якій ми живемо, передбачає чорне і біле. А дискусія – це завжди нюанси.

• 3 •

В новому уряді відновлено «монстра» Мінекономіки+мінагро. Це міністерство повністю залишається в координації нового премʼєра. Можна сперечатися чи логічно це обʼєднувати. Але ключова відповідь на це питання  – логіка підпорядкування і відсутність достойного кандидата на мінагро, якому б довіряли.

• 4 •

Головна зміна нового Кабміну – це утворення держави в державі: обʼєднання Міноборони та мінстратегпрому (60% бюджету) під керівництвом Дениса Шмигаля і за кураторством Михайла Федорова. Шмигаль і Федоров мають дуже непогані стосунки і, як кажуть в офісі, президент дав Шмигалю карт – бланш на всі потрібні кадрові зміни. Власне ці зміни чи їх відсутність і будуть лакмусовим папірцем того, чи зміна уряду – це переставлення ліжок. В наших умовах фейсбук судів, будь – які подібні зміни передбачатимуть масу грошей на інформаційні і не тільки кампанії. Але повторюся – це головна зміна нового уряду. При чому зміна ініційована особисто, наскільки я розумію, Президентом. Попри те, що його оточення бачила цю конфігурацію зовсім інакше.

• 5 •

Щодо міністра юстиції Галущенка, то тут просто треба розуміти: нема такого документу в Кабміні, який би не візував Мінʼюст. Це міністерство – фільтр всіх рішень. Ну і плюс, це контроль за всіма пенетеціарними закладами. Це не найголовніше, але дуже суттєво.

• 6 •

Окремо хочу звернути увагу на нове агенство, яке виникає на основі тієї частини Мінкульту, яка відповідала за інформацію. Керівника для нього поки нема. Але, якщо чесно, це мертвонароджена структура, яка, як мені здається, просто не потрібна.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Кабмін Міноборони кадрові зміни Мінекономіки президент опозиція влада Юлія Свириденко уряд

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