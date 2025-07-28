Команди – через перекладача. Комбат Інтернаціонального легіону розповів про специфіку роботи з іноземними бійцями

Легіонери на навчаннях. Комбат Якимович вважає, що якщо грамотно роз’яснити задачі перед боєм, то в бою багато слів не знадобиться

«Маємо досвід, коли на позиції одночасно перебували колумбійці, бразилець, француз і українець»

Командири і заступники командирів рот в інтернаціональному легіоні або англомовні, або використовують перекладачів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович.

«У нас на командному пункті працюють перекладачі і передають команди на позиції англійською чи іспанською. Потреба в перекладачах є. Досить важко знайти іспаномовну людину й мобілізувати її. Звісно, ми вчимо основних команд і комунікації. Є система ключових слів, які позначають противника, його дії тощо...», – розповів він.

На даний момент у легіоні працює шестеро перекладачів. «Це, звичайно, мало. Дуже велике навантаження на перекладача. Уявіть: відбувається бій, людина отримує команду і має її ретранслювати на позиції чітко, швидко, без змін сенсу і змісту», – додав командир.

Якимович розповів, що цей процес давно налагоджений, тому часу на переклад витрачається не так багато. Водночас дуже важливо, щоб командир на позиціях правильно зрозумів команду і зумів керувати особовим складом.

«Є офіційні довідники, затверджені Міністерством оборони, англійською та іспанською мовами (для перекладачів – «Главком»). Але щодо конкретно книжечки з найпоширенішими словами, то ні, немає. У нас є стандартний перелік слів, які треба завчити, щоб розуміти команди українських офіцерів, і командири рот самі з цим працюють на своєму рівні. Маємо досвід, коли на позиції одночасно перебували колумбійці, бразилець, француз і українець. Якщо боєць розуміє свою задачу на позиції, якщо його нормально підготувати, конкретно поставити задачу – то там багато говорити не треба. Треба довести максимальну інформацію: бойова задача, район виконання, хто буде в тебе зліва, хто справа, як відбуватиметься евакуація в разі поранення тощо», – розповідає військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у другому інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн. Це бійці зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Шрі-Ланки, Колумбії та Бразилії, Польщі, Росії, Білорусі, навіть Фарерських островів.