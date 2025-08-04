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Міноборони повідомило, з якого віку українців готуватимуть до нацспротиву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міноборони повідомило, з якого віку українців готуватимуть до нацспротиву
Цикл підготовки громадян до національного спротиву починається з 14 років
фото: МІС

Замість базової загальновійськової підготовки держава впроваджує нову модель – основи національного спротиву

У межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів цикл підготовки до національного спротиву починатиметься з 14 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони Ігоря Хорта, якого цитує «Укрінформ».

Замість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) держава впроваджує нову модель – основи національного спротиву, яка охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку. «Ми зараз відходимо від тієї системи, де все зводилося до БЗВП. Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву», – пояснив він.

Цикл підготовки громадян до національного спротиву починається ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як «Сокіл», «Джура», а також вивчення оновленого предмета «Захист України», що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.

Крім того, буде скасовано БЗВП у вишах, його замінять «Основи національного спротиву», але без присвоєння військової спеціальності. «Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію, про готовність захищати країну. Предмет «Основи національного спротиву» буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити – відраховуйся з навчального закладу», – наголосив Хорт.

Представник Міноборони зазначив, що на відміну від базової загальновійськової підготовки, яка викладалася формально й не давала реальної підготовки, новий підхід передбачає практичну участь у навчанні, включаючи маніпуляцію зі зброєю, тактичну та вогневу підготовку. Він нагадав, що після завершення навчання в закладах освіти громадяни обов’язково проходитимуть базову військову службу, яка стане частиною загальної підготовки. Нову модель уже впроваджують, і, як зазначають у міністерстві, вона дозволить зробити оборону країни масовою та стійкою.

За словами Хорта, ще один цикл підготовки до національного спротиву – це центри «18-60+». «Ми створюємо центри підготовки для всіх: резервістів, студентів, охочих. Кожен зможе прийти, потренуватися, потримати зброю, зрозуміти свій рівень», – додав він.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон № 13276 про військовий вишкіл громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

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Теги: Міноборони українці

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