Північні корейці зникли з фронту? Українська розвідка пояснила, що сталося

У квітні 2025 року Північна Корея вперше визнала, що відправляла до Росії свої війська

Після великих втрат вояк КНДР Росія вже кілька місяців не залучає їх до бойових дій

Станом на кінець червня 2025 року втрати у підрозділах РФ, які укомплектовані північнокорейськими військовослужбовцями, складають 4,5 тис. осіб. Про це «Главкому» повідомив керівник управління Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відповіді на запит.

Українська розвідка уточнила, що йдеться про вбитих та поранених солдатів КНДР.

Крім того, на теперішній час (з березня цього року) ГУР Міноборони не відмічає фактів залучення північнокорейських підрозділів до бойових дій на боці Росії.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Північна Корея вперше визнала, що відправляла до Росії свої війська, щоб допомогти відбити території Курської області, які захопили українські сили. Поява військових КНДР на території Курщини відбулася, відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на запит «Главкома» зазначив, що у збройних силах РФ проходять службу представники 106 країн світу.

Також на початок травня 2025 року у спеціальних таборах для утримання військовополонених в Україні перебувало 81 громадянин із 26 іноземних держав. Вони проходили військову службу за наймом в армії РФ.