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Скільки військових пенсіонерів призовного віку ігнорують службу в армії: дані Мінсоцполітики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Скільки військових пенсіонерів призовного віку ігнорують службу в армії: дані Мінсоцполітики
Понад сотню тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать у війську
фото з відкритих джерел

Кадрові військові та представники силових структур можуть вийти на пенсію раніше за наявності 25 років вислуги

В Україні налічується 145,2 тис. військових пенсіонерів призовного віку, які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Економічну правду».

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу – 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку, що не служать у війську.

Законодавство, яке регулює питання спеціальних пенсій для військовослужбовців та працівників силових органів, було ухвалене ще до початку повномасштабної війни. Воно передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати (розмір пенсії становить до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді) та у вигляді раннього виходу на відпочинок.

Закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги. Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни, тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях.

Як наслідок, він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, – пʼятирічна "знижка" щодо віку виходу на пенсію. Уряд вважає, що саме статус УБД має надавати право на пенсійну пільгу, і планують ініціювати відповідний перегляд законодавства.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Відповідне рішення ухвалили 304 народні обранці.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії найбільше ухилянтів, які відмовилися від проходження військово-лікарської комісії в територіальних центрах комплектації мешкали у столичному регіоні. Зараз же ситуація змінилася й переважна кількість таких військовозобовʼязаних зареєстрована на Сумщині та Черкащині.

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Теги: Міністерство соціальної політики військові пенсіонери

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