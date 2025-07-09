Суд повернув Міноборони понад 20 тис. гектарів лісу, який роками вирубував лісгосп

ДБР викрило схему незаконного використання земель Новомосковського військового лісгоспу

За матеріалами ДБР Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про повернення Міністерству оборони України понад 20 тис. гектарів лісових земель, які роками використовувалися незаконно. Їхня орієнтовна вартість становить майже 54 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Як встановили працівники ДБР у взаємодії з Міністерством оборони, у 2013 році внаслідок реорганізації Новомосковський військовий лісгосп передали до підпорядкування Державного агентства лісових ресурсів України. Попри це, земля залишилася у користуванні Міноборони.

Протягом наступних років службові особи лісгоспу без належних правовстановлюючих документів видавали дозволи приватним компаніям на вирубку лісу. У результаті ресурси держави незаконно знищувалися та реалізовувалися з комерційною метою.

ДБР повідомило про підозру трьом колишнім керівникам лісгоспу, які очолювали підприємство у 2022–2024 роках. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

У червні 2025 року Центральний апеляційний господарський суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою ДП «Ліси України», тож рішення про повернення земель набрало законної сили.

Наразі при Міністерстві оборони України ініційовано створення спеціальної комісії, яка контролюватиме процес фактичного повернення земель від держпідприємства «Ліси України» до оборонного відомства.

Раніше «Главком» інформував, що Державне бюро розслідувань у співпраці з СБУ завершило досудове розслідування щодо начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління. Посадовець допустив закупівлю п’яти тис. двоярусних ліжок для військових частин за завищеною ціною. Через це державі було завдано збитків на суму майже 10 млн грн.

Також «Главком» повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), якого підозрюють у привласненні понад 2,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на оборону України. Обвинувальний акт скеровано до суду.