«Смієтесь з бабусь перед телевізором, а самі робите те ж саме». У мережі висміяли любителів читати телеграм-канали



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У Facebook є кнопочка коментарі, що допомагає сфокусуватися на об'єктивн рійеальності, а у Telegram просто ллють вам у вуха, - користувач

Користувачі Facebook висміяли любителів читати Telegram-канали, порівнявши цю соцмережу з «телевізором з Соловйовим у телефоні».

«Не варто сміятися над бабусями перед телевізором, якщо самі робите по суті те ж саме», - йдеться у Facebook.

«Я розумію, вам шкода вашого білого пальто, в якому ви пафосно і на коні залишали Фейсбук і йшли за інформацією в телеграм. Але вас надули», - пише користувач.

Мова йде про останні домовленості керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Мінську, про які більшість нардепів зі «Слуги народу» дізнавалися з Тelegram-каналів.

«Так, Фейсбук - це клоака. Але тут хоч якось реалізовується ідея критичного мислення: тут під будь-яким навколополітичним (або будь-яким іншим) постом є опція коментарів, а отже - опція спростування пропагандистського марення, прикрашеного привабливими фразочками «наше джерело в ВР» «інсайд» і «інкогніто». Тобто, тут ви просто можете почитати пару коментарів під постом щоб хоча б базово сфокусуватися на об'єктивній реальності», - пише користувач і додає, що у Тelegram такої опції немає.

«У телеграм невідомі особи (точніше стратегія, реалізована в форматі невідомих осіб) просто ллють вам у вуха. І ви ковтаєте це, тому що ні ви, ні я не готові до десантування в Гугл шукати більше інформації про висловлену думку. На це і розрахунок. Ось були б коментарі з посиланнями - ви б хоч за посиланнями побачили протилежну думку, інші точки зору», - наголошується у соцмережі.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, стався скандал у владному таборі через останні домовленості керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Мінську.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.