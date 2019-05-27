В ООН виступили на підтримку рівної участі жінок у дострокових виборах в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: genderindetail.org.ua

Україну закликають виконувати Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Координаторка системи ООН в Україні і одночасно координаторка із гуманітарних питань на підтримку рівної участі жінок у парламентських виборах Оснат Лубрані виступила на підтримку рівної участі жінок в позачергових виборах в Україні.

«З огляду на майбутні парламентські вибори, від імені Організації Об’єднаних Націй, я хотіла б звернути увагу на важливість рівної участі жінок у виборах та їх представництва у наступному скликанні Верховної Ради. Жінки становлять 54 відсотки населення України, але протягом усієї історії держави вони лише у незначній мірі були представлені в уряді та Верховній Раді, і ніколи не обіймали посади президента», – йдеться у заяві представниці ООН.

Лубрані закликала всіх, хто ухвалює рішення в політичних партіях, а також обраних політиків, «проявити політичну волю і відважність у реалізації принаймні 30-відсоткової квоти для жінок-кандидаток у виборчих списках політичних партій».

Натисніть на зображення для збільшення

Інфографіка: radiosvoboda.org

«Закликаючи до виконання виборчих квот під час формування списків політичних партій, я б хотіла апелювати на зобов’язання України, згідно з Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку вона ратифікувала. Стаття 4 вимагає від держави реалізувати тимчасові спеціальні заходи, включаючи квоти, а стаття 7 закликає до ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни», – вказала Оснат Лубрані.

Вона додала, що в ООН готові співпрацювати з жінками та чоловіками України задля досягнення «соціальної справедливості та сталого розвитку в країні».

24 травня перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що жінки-народні депутати та інші міжфракційні жіночі об‘єднання виступили з вимогою гендерних квот – як тимчасового механізму збільшення присутності жінок в політиці. Вона повідомила, що під час консультацій з президентом Володимиром Зеленським, крім інших тем, порушила проблему неприпустимості сексистських висловлювань.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.