Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону

Монастирський провів зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін

Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вони обговорили ситуацію на українському кордоні. Про це повідомляється на сайті МВС.

Сторони обговорили питання співробітництва, а також можливості посилення взаємодії з урахуванням нових загроз для України.

«Питання посилення безпеки державного кордону і раніше було в порядку денному наших зустрічей, проте сьогодні це питання є нагальним та потребує посиленої уваги», – сказав Денис Монастирський.

Своєю чергою Крістіна Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України.

До слова, Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

Також Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.