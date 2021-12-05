Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону
Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України
Сторони обговорили питання співробітництва, а також можливості посилення взаємодії з урахуванням нових загроз для України.
«Питання посилення безпеки державного кордону і раніше було в порядку денному наших зустрічей, проте сьогодні це питання є нагальним та потребує посиленої уваги», – сказав Денис Монастирський.
Своєю чергою Крістіна Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України.
До слова, Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.
Також Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.
Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.
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