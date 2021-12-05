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    Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону

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    Монастирський провів зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін - Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону
    Монастирський провів зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін
    фото: МВС

    Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України

    Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вони обговорили ситуацію на українському кордоні. Про це повідомляється на сайті МВС.

    Сторони обговорили питання співробітництва, а також можливості посилення взаємодії з урахуванням нових загроз для України.

    «Питання посилення безпеки державного кордону і раніше було в порядку денному наших зустрічей, проте сьогодні це питання є нагальним та потребує посиленої уваги», – сказав Денис Монастирський.

    Своєю чергою Крістіна Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України.

    До слова, Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

    Також Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.

    Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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    Теги: МВС США Денис Монастирський
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    Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону