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    Економіка та фінанси

    Сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн

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    Сенатори прагнуть збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн у рамках щорічного законодавства про оборонну політику - Сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн

    Сенатори прагнуть збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн у рамках щорічного законодавства про оборонну політику

    фото: armyinform

    Американський законодавець наголосив, що США «повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну»

    Два сенатора США пропонують збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн через нарощення російських військ на кордоні з Україною. Про це пише Politico

    Зазначається, що сенатори Роб Портман і Джин Шахін прагнуть збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн у рамках щорічного законодавства про оборонну політику, яке обговорюється в Сенаті.

    Ідеться про збільшення фінансування з $300 млн до 350 млн, 125 (проти 75 раніше запланованих) з яких, за інформацією ЗМІ, підуть на летальну зброю для України.

    «Я закликаю надати (Україні, – ред.) допомогу у вигляді протиповітряних і протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози», — сказав Портман.

    Він додав, що США «повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну».

    Раніше Кремль сказав, коли нападе на Україну.

    Також експерт розповів, чому навколо нашої країни неспокійно і чого хоче Путін.

    Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

    Раніше Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною». Через це Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

    Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

    2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

    Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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    Теги: США військові фінансування Україна Пентагон Сенат США озброєння
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    Сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн