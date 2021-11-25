Сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн

Сенатори прагнуть збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн у рамках щорічного законодавства про оборонну політику

Американський законодавець наголосив, що США «повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну»

Два сенатора США пропонують збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн через нарощення російських військ на кордоні з Україною. Про це пише Politico

Зазначається, що сенатори Роб Портман і Джин Шахін прагнуть збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн у рамках щорічного законодавства про оборонну політику, яке обговорюється в Сенаті.

Ідеться про збільшення фінансування з $300 млн до 350 млн, 125 (проти 75 раніше запланованих) з яких, за інформацією ЗМІ, підуть на летальну зброю для України.

«Я закликаю надати (Україні, – ред.) допомогу у вигляді протиповітряних і протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози», — сказав Портман.

Він додав, що США «повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну».

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