США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України

Держдеп не відповів, чи включають «непередбачені обставини» сценарій 2014 року, коли Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас

Влада США не буде розкривати усі деталі консультацій з ЄС та Україною

Сполучені Штати Америки готуються до «непередбачених обставин» у зв'язку зі скупченням військ РФ біля кордонів України. Про це заявив на брифінгу спікер Держдепу США Нед Прайс.

За його словами, США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників з цієї тематики.

«Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до ряду непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося», – сказав Прайс.

Журналіст не уточнив, чи включають «непередбачені обставини» сценарій 2014 року, коли Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас.

«Послухайте, для мене нерозумно вдаватися в подробиці. Але для нас розумно займатися широким спектром дій з планування на випадок непередбачених обставин», – відповів речник Держдепу.

Раніше Прайс заявив, що США найближчими днями консультуватимуться з союзниками, зокрема, ймовірно, з НАТО, Росією та Україною. Дії Росії поблизу кордонів України він назвав такими, що викликають занепокоєння.

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Раніше Кремль сказав, коли нападе на Україну.

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Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

Раніше Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною». Через це Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.