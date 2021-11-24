Україні загрожує небезпека з Криму

Росія може напасти не лише зі сторони Донбасу

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Интервью, которое заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин дал «Российской газете», отличается от привычных пропагандистских текстов российских чиновников – начальника Гребенкина Николая Патрушева или министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Патрушев и Лавров, когда говорят об «угрозах безопасности» для России с украинской стороны, упоминают в первую очередь о Донбассе. А Гребенкин говорит о Крыме. Он утверждает, что «возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях». И что «продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым».

Гребенкин обвиняет Украину в мифических «диверсиях» – хотя дестабилизирующая деятельность России в Черном и Азовском морях ни для кого не секрет

Попросту говоря, Гребенкин обвиняет Украину в мифических «диверсиях» – хотя дестабилизирующая деятельность России в Черном и Азовском морях ни для кого не секрет. И считает, что совершенно естественное стремление Украины общаться со своими гражданами, которые оказались в заложниках у российских оккупантов после аннексии Крыма, – это покушение на национальную безопасность России.

Дело даже не в том, что подобные оценки становятся содержанием докладных записок, которые Патрушев и Гребенкин, наверное, готовят для Владимира Путина. А в том, для чего высокопоставленному российскому чиновнику понадобилось обвинять Украину в дестабилизирующим действиях на крымском направлении, говорить о Черном и Азовском морях.

Общественное мнение заранее подготавливают к тому, что «это все Украина»

Ответ, думаю, прост: западные партнеры в последнее время недвусмысленно предупреждают Украину о высокой вероятности российского вторжения, то, видимо, к провокациям и диверсиям готовится само российское руководство. К провокациям и диверсиям не только на линии разграничения с оккупированными районами Донбасса, но и в Крыму. При этом общественное мнение заранее подготавливают к тому, что «это все Украина».

Это все ее спецслужбы, которые собираются устраивать диверсии, это ее попытки обмануть и распропагандировать «российских граждан, проживающих в Крыму». А российские силовики просто защищают стабильность и территориальную целостность России. Что им еще остается?

Уверен, мало кто поверит в эти агитки в советском стиле. Но Гребенкину и его начальникам, похоже, и не очень нужно чтобы им верили. В нужный момент наверняка они просто напомнят, что «предупреждали», а в Украине к их предупреждениям не прислушались, продолжили свою деструктивную деятельность – и вот, получили новое вторжение, оккупацию новых территорий.

В нужный момент наверняка они просто напомнят, что «предупреждали», а в Украине к их предупреждениям не прислушались

Именно поэтому к высказываниям заместителя секретаря российского Совбеза я бы отнесся со всем вниманием. И понимаем того, что опасность угрожает Украине не только со стороны линии разграничения и не только, например, со стороны границы с лукашенковской Беларусью, которая все в большей степени превращается в российский наступательный плацдарм.

Опасность угрожает Украине и из Крыма.

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Джерело: Крым.Реалии

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