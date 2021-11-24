Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні

Збільшення підтримки має на меті стримати активність РФ на кордоні

Через загрозу наступу Росії можливе зміцнення військового контингенту в Україні

Уряд Канади розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти. Про це повідомляє газета The Globe and Mail.

За даними двох джерел видання, нещодавно призначена на посаду міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість зміцнення військового контингенту в Україні.

Один із них – направлення кількох сотень канадських військовослужбовців.

Також вивчається варіант перекидання в Україну з Румунії канадських винищувачів CF-18 або спрямування в Чорне море бойового корабля військово-морських сил Канади.

Нагадаємо, посольство США попереджає про військову активність Росії на кордоні з Україною.

Також Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.

Як відомо, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс пообіцяв, що США без вагань діятимуть проти Росії щодо України.

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