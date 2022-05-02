Путінолюб Орбан загримів до «Миротворця»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який не визнає злочини Росії в Україні та блокує постачання зброї Києву для захисту від окупантів, потрапив до бази «Миротворця». Там його назвали «пособником російських військових злочинців та співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян».

«Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Антиукраїнський пропагандист. Співпраця з російським агресором», – йдеться на сторінці з його ім'ям у базі.

Відомо, що Віктор Орбан відкрито підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Його країна також виступає проти ембарго на російську нафту й вступу України до ЄС. Угорщина також відмовилася постачати зброю Україні та навіть просто везти її через територію країни. Через проросійську позицію Орбана не раз критикував президент України Володимир Зеленський. Натомість Віктор Орбан, виступаючи після перемоги своєї партії на парламентських виборах, назвав Зеленського «опонентом».

Орбан навіть відмовлявся засуджувати масові вбивства в Україні. Внаслідок цього Польща заморозила відносини з Угорщиною до того моменту, поки «угорський прем'єр змінить свою позицію щодо дій Кремля». Пізніше Орбан все ж підтримав міжнародне розслідування, спрямоване на встановлення винних у звірських вбивствах російських військових в Україні.

Водночас Росія продовжує вважати Угорщину, як і всі інші держави Євросоюзу, «недружньою країною».

Нагадаємо, що Орбан одразу після обрання запропонував свої послуги диктатору Путіну. Угорщина вирішила перехопити у Туреччини ініціативу і запропонувати свою територію для проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на заяви угорського прем’єра наголосив, що Орбан намагається знову підігравати Путіну.