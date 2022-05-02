11 років без кривавого терориста: як вбивство бен Ладена зберегло життя мільйонів

Усама бен Ладен був убитий в ході штурму, і після упізнання на території Афганістану його тіло скинули в море

Усаму бен Ладена вбили 2 травня 2011 року у пакистанському місті Абботтабад, де було його сховище

Одинадцять років тому американські військові під час спецоперації на території Пакистану ліквідували Усаму бен Ладена – одного з найвідоміших міжнародних терористів, лідера терористичної організації «Аль Каїда».

Сьогодні його більше згадують як особу, що організувала атаки на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку та Пентагон у Вашингтоні 11 вересня 2001 року. Його ліквідація вплинула на найбільший з фундаменталістських рухів світу й, беззаперечно, врятувала мільйони життів.

Сім'я та дитинство майбутнього терориста

Усама бен Ладен народився 1957 року в сім'ї мільярдера та будівельного магната з Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Авада бен Ладена. У 1967 році, коли Мухаммед бен Ладен загинув у авіакатастрофі, Усама успадкував з п'яти мільярдів доларів батькового статку близько 30 мільйонів.

Вихований в дусі сунізму, після радянського вторгнення до Афганістану він приєднався до організованого палестинським теологом та майбутнім терористом Абдуллою Аззамом добровольчого руху, який з території Пакистану організовував постачання зброї для моджахедів та брав участь у боях з радянськими військами.

Під час війни в Афганістані Усама тісно співпрацював з американськими та саудівськими спецслужбами, які підтримували рух опору радянській окупації. Цей епізод його біографії став основою численних конспірологічних теорій, які звинувачують уряд США в причетності до терактів 11 вересня 2001 року.

Під час війни в Афганістані Усама разом з однодумцями заклали основи організації, яка пізніше отримає назву «Аль Каїда». Після виведення радянських військ з Афганістану, бен Ладен повернувся на батьківщину в статусі героя війни, який подолав радянську наддержаву. Втім, вже в 1992 році через критику монаршого дому та звинувачення у причетності до терактів Усаму бен Ладена вислали з Саудівської Аравії й він перебрався до Судану.

Винагорода за голову бен Ладена

У 1996 році, перебуваючи в Афганістані, емір «Аль Каїди» Усама бен Ладен від імені своєї організації оголосив війну Сполученим Штатам, а Саудівську Аравію назвав «американською колонією». Через два роки організація влаштувала серію вибухів у американських посольствах в Танзанії та Кенії, які забрали життя сотень людей. Після цього бен Ладена внесли до списку десяти найбільш розшукуваних терористів планети.

Свою причетність до найвідомішого теракту – атак на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку та Пентагон у Вашингтоні 11 вересня 2001 року – він спершу відкидав. 16 вересня 2001 року телеканал «Аль Джазіра» навіть опублікував відеозвернення, де він заперечував, що має відношення до цих терактів. Однак за кілька років накопичилося доказів, і сам бен Ладен визнав, що віддав наказ терористам-смертникам, які захопили літаки.

Адміністрація президента США Джорджа Буша одразу назвала Усаму бен Ладена «головним підозрюваним в організації терактів 11 вересня» і призначила винагороду у 25 мільйонів доларів за інформацію про його перебування. Сенат США 2007 року проголосував за подвоєння винагороди, але це так і не було реалізовано. Усама бен Ладен став найбільш розшукуваним терористом у світі, але вдало переховувався майже десять років.

2 травня 2011 року під час операції «Спис Нептуна» спецпідрозділи ВМС США спільно з ЦРУ атакували сховище бен Ладена в пакистанському місті Абботтабад. Усама бен Ладен був убитий в ході штурму, і після упізнання на території Афганістану його тіло скинули в море.

Кривава справа бен Ладена досі живе

«Аль Каїда» продовжила існування та активну діяльність і після смерті свого засновника. Зокрема, вона є помітною стороною конфлікту в громадянській війні в Ємені.

Крім того, учасники «Аль Каїди» не полишили й терористичної діяльності, організувавши розстріли відвідувачів та захоплення заручників у готелях столиці Буркіна-Фасо Уагадугу у 2016 році, де серед загиблих були й українці. Однією з головних «спеціалізацій» «Аль Каїди» стали викрадення людей з метою отримання викупу, коштом чого бойовики наразі накопичили десятки мільйонів доларів.

Ліквідація сина бен Ладена

26 вересня 2019 року президент США Дональд Трамп оголосив про знищення Хамзи бен Ладена – сина Усама бен Ладена. За даними Білого дому, молодший бен Ладен був ліквідований під час операції в афгано-пакистанському регіоні.

«Знищення Хамзи бен Ладена не тільки позбавить «Аль-Каїду» важливих лідерських навичок і символічного зв’язку з його батьком, а й підірве важливі оперативні дії угруповання. Хамза бен Ладен відповідав за планування і зв’язку з різними терористичними угрупованнями», – сказав Трамп.

За інформацією ЗМІ, Хамза бен Ладен, ймовірно, народився в 1989 році. Його батько перебрався до Афганістану в 1996 році й оголосив війну США, а Хамза залишався з батьком і періодично з’являвся в пропагандистських відеороликах «Аль-Каїди».