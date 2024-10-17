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МЗС спростувало інсинуації Bild про плани України на зброю масового знищення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МЗС спростувало інсинуації Bild про плани України на зброю масового знищення
У 1994 році Україна відмовилася від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу
фото з відкритих джерел

МЗС наголосило, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Україна офіційно спростувала заяви про нібито плани щодо розробки ядерної зброї. Країна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«Офіційно спростовуємо інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення», –  заявили в МЗС.

Міністерство наголосило, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу.

«Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів», – зауважили в міністерстві.

Водночас, за даними МЗС, в Україні переконані, що ДНЯЗ залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки. Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень ДНЯЗ і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження.

«На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами. Закликаємо до обʼєднання зусиль світової спільноти у втіленні Формули миру, зокрема її першого пункту - «Радіаційна та ядерна безпека», –  підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, український президент Володимир Зеленський розкрив деталі своїх переговорів із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Теги: Володимир Зеленський Україна президент безпека Москва ядерна зброя

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