Коли задимлення від пожеж в екосистемах відступить від Києва: відповідь «Укргідрометцентру»

За прогнозом синоптиків, напрямок вітру знову зміниться і, за умови відсутності пожеж у південних і центральних регіонах, задимлення відступить від столиці

Столиця потрапила у «шлейф диму» від залишків пожеж в екосистемах трьох областей – Київської, Чернігівської та Сумської

Ситуація зі станом повітря у столиці та київській області поліпшиться найближчими днями. Це у вападку, якщо не виникнуть нові пожежі в південних і центральних регіонах. Про це повідомила речниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За її словами, причиною задимлення у столиці стали пожежі в низці областей, дим від яких переносить у напрямку Києва вітер. Пожежі на півночі Київської, Чернігівської областей та на Сумщині у поєднанні зі зміною напрямку вітру стали причиною появи задимлення в столиці.

«У нас триває пожежонебезпечний період і подекуди продовжуються осередки загоряння і навіть, якщо їх загасили, може продовжуватися диміння», – зазначила речниця.

Вона додала, що столиця потрапила у «шлейф диму» від залишків пожеж в екосистемах трьох областей – Київської, Чернігівської та Сумської. «Звичайно, він не може бути постійно однакової інтенсивності, тому що рятувальники з ним активно борються і максимально його локалізують», – зауважила Птуха.

За прогнозом синоптиків, напрямок вітру знову зміниться і, за умови відсутності пожеж у південних і центральних регіонах, задимлення відступить від столиці найближчими днями. «Саме задимлення найближчими днями для Києва, якщо не буде пожеж по півдню, по центральних регіонах, то від Києва задимлення буде відходити. Всі ці пожежі, які подекуди ще залишаються по північних регіонах – Київщина, Сумщина, Чернігівщина, вони зараз якраз таки будуть йти в іншу сторону, тобто не на Київ. Тому очікуємо, що все ж таки з цим ситуація покращуватиметься», – розповіла Птуха.

Речник ДСНС Олександр Хорунжий, який також брав участь у брифінгу, поінформував, що в Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж загальною площею понад 1300 гектарів на території семи областей: Донецької, Київської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської та Чернігівської.

Нагадаємо, вже майже тиждень у Києві та у прилеглих до столиці районах області спостерігається надзвичайно значне перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі через пожежі в екосистемі. За даними КМДА станом на 08:00 24 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.