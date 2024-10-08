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Філіппіни разом із США проводять навчання на тлі загострення у Південно-Китайському морі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Філіппіни разом із США проводять навчання на тлі загострення у Південно-Китайському морі
Філіппіни проводять військові навчання
фото з відкритих джерел

Філіппіни разом із союзниками проводять навчання під назвою «Сама-Сама»

Цьогорічні навчання під назвою «Сама-Сама», що в перекладі означає «єдність», об'єднали близько тисячі моряків та військового персоналу з Австралії, Канади, Франції, Японії, США та Філіппін. Вони зосереджені на високоінтенсивних операціях з протичовнової, протидесантної та протиповітряної боротьби. Про це повідомляє видання Reuters.

Контр-адмірал ВМС США Тодд Чіміката, під час брифінгу в порту Субік поблизу Маніли, підкреслив, що метою навчань є зміцнення партнерства з ключовими союзниками для створення «ефекту стримування». Водночас він наголосив, що ці маневри не спрямовані проти жодної конкретної країни.

«Ми не прагнемо створювати конфлікт. Наша мета – підвищити оперативну сумісність. У світі є люди, які ігнорують встановлені правила, тому ми маємо разом працювати над визначенням таких стандартів», – зазначив Чіміката.

У дев'ятиденних навчаннях братимуть участь есмінець USS Howard ВМС США з керованою ракетною зброєю, канадський фрегат HMCS Vancouver із гелікоптером CH-148 Cyclone, а також японський десантний літак Shin Maywa US-2 і патрульний літак Kawasaki P-1 разом із військовими кораблями Філіппін.

Ці маневри відбуваються після нещодавніх заяв Китаю про проведення військових навчань у спірному Південно-Китайському морі, що посилило напруженість у регіоні. Чіміката додав, що навчання «Сама-Сама» були заплановані задовго до цих подій.

Нагадаємо, президент Філіппін Фердинанд Маркос заявив, що Філіппіни попереджають, що подальші зіткнення за участі китайського флоту у Південно-Китайському морі можуть спричинити війну.

До слова, Філіппінський вулкан Таал поблизу столичного регіону вивергнувся, викинувши стовп пари висотою понад 2 км (1,24 милі), повідомило в середу сейсмологічне агентство.

Нагадаємо, Пекін застеріг Філіппіни від поглиблення військових зв’язків зі Сполученими Штатами та, зокрема, розміщення на своїй території американських ракетних комплексів, заявивши про безліч варіантів протидії оборонній співпраці Маніли з Вашингтоном.

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Теги: США війна конфлікт правила президент навчання Філіппіни

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