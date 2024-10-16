Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня

Заяву про визнання депортації кримськотатарського народу радянським режимом у 1944 році актом геноциду підтримали 83 депутати Парламенту Естонської Республіки

Парламент Естонії визнав масову депортацію кримських татар геноцидом. Відповідну заяву підтримали 83 депутати. Про це повідомляє представництво Президента в Криму.

«Сьогодні Парламент Естонської Республіки (Riigikogu) схвалив Заяву про визнання депортації кримськотатарського народу радянським режимом у 1944 році – актом геноциду. 83 депутати Рійгікогу підтримали цю заяву», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у заяві засуджується масове винищення кримських татар та їх насильницька депортація з Кримського півострова. Також в документі підкреслюється, що Російська Федерація після окупації Криму у 2014 році продовжує політику геноциду проти кримських татар, спрямовану на знищення їхньої ідентичності.

Депутати Естонського парламенту закликали засудити продовження злочинів проти кримських татар в окупованому Криму, які тривають сьогодні через систематичні затримання, тортури, викрадення і заборони вивчати та використовувати рідну мову. Також естонські депутати звернулися до міжнародної спільноти проявити солідарність та продовжувати засуджувати окупацію Криму Російською Федерацією.

Раніше депортацію визнали актом геноциду кримськотатарського народу у 2015 року Україна, у 2019 року Латвія та Литва, у 2022 – Канада, у 2024 – Польща.

Нагадаємо, Україна вірить, що настане час, коли всі її корінні народи стануть вільними, після того як Росія виведе свої війська з тимчасово окупованих територій, а справедливість торжествуватиме, про це йдеться у заяві української делегації в ООН. Як передає власкор Укрінформу у Нью-Йорку, про це заявила радниця постпредства України при ООН Наталія Мудренко під час загальних дебатів про права корінних народів у Третьому комітеті Генасамблеї. Вона також зазначила, що на півострові триває примусове надання російського громадянства, переселення та депортація людей, а також призов до російської армії.

Мустафа Джемілєв раніше заявляв, що кримські татари нині потрапили в умови, гірші за радянські.

Також повідомлялось, що за період окупації півострова Крим зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини, 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу.

До слова, 11 вересня, в Києві біля «Тарілки Флоріана» на Либідській, президент України Володимир Зеленський із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим відкрили Меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу.