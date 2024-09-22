Удар по арсеналу у Торопці: скільки боєприпасів втратила Росія

«У результаті цієї атаки Росія втратила боєприпаси, і ми побачимо вплив цих втрат на фронті найближчими тижнями», – голова центру військової розвідки Естонії

Голова центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківіселг заявив, що Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на два, три місяці, через атаку українських безпілотників по військовому складу у Торопці. Про це повідомляє ERR.

«30 тис. тонн вибухонебезпечних боєприпасів підірвано, тобто 750 тис. снарядів. Якщо взяти середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тис. пострілів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на два-три місяці. У результаті цієї атаки Росія втратила боєприпаси, і ми побачимо вплив цих втрат на фронті найближчими тижнями», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, вночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. Вибухова хвиля від детонації була такої потужності, що споруди у навколишніх населених пунктах залишилися без вікон та дверей.

Раніше в мережі показали супутникові знімки із Торопця одразу після обстрілів. На знімках видно пожежі та значне задимлення.

До слова, аналітики вважають, що атаки на російські склади боєприпасів та ракет послаблять логістику та наступальний потенціал противника.