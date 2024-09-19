Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України своїм пріоритетом «номер один»

Ален Берсе в якості генерального секретаря Ради Європи приступив до виконання обов’язків 18 вересня

На посаді генсека Ради Європи Алан Берсе назвав своїм завданням «номер один» підтримку України. Таку заяву він зробив під час першого звернення до представників держав-членів Ради Європи.

У своєму зверненні новий генсек підкреслив важливість компетентної роботи Ради Європи для того, щоб забезпечити рівні та гідні права для всіх людей.

Алан Берсе Ален Берсе. Народився 9 квітня 1972 у місті Фрібур, Швейцарія – швейцарський та європейський політик. Генеральний секретар Ради Європи з 18 вересня 2024 року. Член Федеральної ради Швейцарії з 2012 по 2023 рік та очолював Федеральний департамент внутрішніх справ з моменту вступу на посаду. Президент Швейцарії у 2018, 2023 роках.

«Під час мого мандату я працюватиму з вами невтомно, з пристрастю і відданістю, щоб забезпечити майбутнє, в якому кожен європеєць зможе жити в умовах свободи, яка приходить разом з демократичною безпекою», – запевнив він.

Говорячи про нові виклики та завдання на займаній посаді, Берсе повідомив, що в першу чергу основним завданням для нього та його команди буде підтримка України.

«Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один», – наголосив Ален Берсе.

Нагадаємо, що 25 червня колишній президент Швейцарії Ален Берсе став новим генеральним секретарем Ради Європи. Берсе обійматиме посаду наступні п’ять років.

Як повідомлялося, 20 лютого до Києва із робочим візитом прибув Ален Берсе. Він також є колишнім президентом Швейцарії, а зараз обіймає посаду генсека Ради Європи.

До слова, у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – новий президент. Ним став грецький політик Теодорос Руссопулос.

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