Україна опинилася в невизначеності після візиту Зеленського до США

Поїздка Зеленського до США, попри усі його зусилля, не викликала резонансу у Вашингтоні

Поїздка президента України Володимира Зеленського до США минулого тижня, попри його зусилля та презентацію «Плану перемоги», не отримала значного відгуку у Вашингтоні. За даними The Washington Post, залишається неясним, як його стратегію сприйняли американські політики та військові.

Президент США Джо Байден не погодився зняти обмеження на глибокі удари по території Росії, які запитував Зеленський. Крім того, український лідер опинився в центрі політичного протистояння між кандидатами на президентських виборах у США, що ще більше ускладнило ситуацію.

Видання наголошує, що Україна, яка покладається на США як на головного союзника у війні проти Росії, не впевнена у тривалості підтримки на тлі зниження уваги до війни в Україні та ескалації конфліктів на Близькому Сході.

Наступного тижня Зеленський матиме ще один шанс представити «План перемоги» на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні, яке відвідає Байден. Хоча скасування обмежень щодо ракетних ударів не відбулося, під час зустрічі Київ може отримати нові форми підтримки.

За словами анонімного західного дипломата, країни НАТО розглядають можливості надання Україні більш конкретних кроків для її майбутнього членства в Альянсі, хоча ці заходи, ймовірно, не будуть такими терміновими, як того вимагає Україна.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, який мир потрібен Україні.