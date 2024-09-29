Уночі Росія атакувала Одещину безпілотниками: влада відзвітувала про наслідки

У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію

В Одеському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено будинок

У ніч проти 29 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

За інформацією Кіпера, в Одеському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.

«У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає», – зазначив голова Одеської ОДА.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя.

Згодом у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу.