Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал

Володимира Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 27 вересня 2024 року

Зеленський підкреслив, що Київ «не знає більше дієвих альянсів», окрім НАТО, тому Україна обирає його.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом наголосив на важливості вступу України до НАТО, зазначивши, що домовленості Будапештського меморандуму «не спрацювали». Про це український лідер розповів на брифінгу у Брюсселі.

«Я можу вам навести приклад моєї розмови щодо НАТО. Я говорив про це з Трампом. Я наводив приклад Будапештського меморандуму, це зрозумілий приклад», – сказав Зеленський.

За його словами, він нагадав ексочільнику Білого дому, що документ підписали зокрема Штати й РФ, однак у підсумку майже всі порушили домовленість, а сам меморандум не спрацював.

«Умовою для України було віддати ядерну зброю, а за це підписанти гарантували Україні суверенітет в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності. Всі ці домовленості не спрацювали. … І виходить так, який у нас вихід: або в України буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Київ «не знає більше дієвих альянсів», окрім НАТО, тому Україна обирає його.

Як зазначив український президент, Трамп зауважив, що аргументи України щодо вступу в Північноатлантичний альянс є справедливими. Водночас Зеленський наголосив: запрошення України стати членом НАТО не є порушенням «червоних ліній», а превентивним кроком до розширення агресії за межі держави.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною. Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Учора, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.