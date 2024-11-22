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МЗС України відкрило нові дипломатичні вакансії на трьох континентах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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МЗС України відкрило нові дипломатичні вакансії на трьох континентах
У 2023 році Міністерство закордонних справ розпочало пошук працівників для представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ
фото з відкритих джерел

Зовнішньополітичне відомство України оголосило про вакансії в Європі, Азії та Африці

Міністерство закордонних справ відкрило нові вакансії в закордонних дипломатичних установах України. Про це повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

Європа:

  • Завідувач господарства з виконанням обов’язків водія автотранспортних засобів посольства України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
  • Консул генерального консульства України у Франкфурті-на Майні.
  • Перший секретар з консульських питань посольства України в Португалії.

Азія:

  • Віцеконсул генерального консульства України в Мумбаї.
  • Консул генерального консульства України в Мумбаї.
  • Консул генерального консульства України в Гуанчжоу.
  • Другий секретар з консульських питань посольства України в Саудівській Аравії.
  • Другий секретар з консульських питань посольства України в Йорданії.
  • Перший секретар з економічних питань посольства України в Саудівській Аравії.
  • Радник посольства України в Омані.

Африка:

  • Другий секретар з консульських питань посольства України в Південно-Африканській Республіці.
  • Другий секретар з консульських питань посольства України в Кенії.
  • Третій секретар з консульських питань посольства України в Ефіопії.
  • Другий секретар з консульських питань посольства України в Анголі.

Нагадаємо, у березні минулого року Міністерство закордонних справ розпочало пошук працівників для представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ. Тоді вакансії в закордонних дипломатичних установах МЗС України були відкриті в Бразилії, Великій Британії, Гані, Єгипті, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Іраку, Казахстані, Китаї, Молдові, Нігерії, Туреччині та Фінляндії. Зазначалося, що тоді загалом було відкрито понад 230 вакансій.

До слова, 12 листопада дипломатичну місію в Україні почали посли Греції – Пантеліс Александрос Дімітракопулос, Албанії – Ернал Філо, Японії – Масаші Накаґоме та Єгипту – Баракат Алі Еллейті.

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Теги: МЗС посол посольство дипломатія

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