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Сибіга: Одна з країн готова стати державою-покровителем допомоги українцям у РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сибіга: Одна з країн готова стати державою-покровителем допомоги українцям у РФ
Сибіга нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей
фото: Андрій Сибіга, Facebook

Наразі триває робота над тим, щоб повернути українців з Росії та забезпечити належне ставлення до них

Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями. Це необхідно, щоб допомогти українцям у Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє МЗС України у Telegram.

Сибіга нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. При цьому Москва відмовляє міжнародним спостерігачам та медикам у доступі до них.

За словами міністра, команда Президента Володимира Зеленського працює над тим, щоб повернути наших людей та забезпечити належне ставлення до них.

«На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим», – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, Росія вдається до погроз і насильства, щоб змусити українську молодь з окупованих території відмовитися від усього українського і асимілюватися в Росії. Про це під час панельної дискусії «Пережити полон: примусова депортація до Росії», яка відбулася в рамках 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, розповіли Анастасія Мотичак з Херсону і харків’янка Ксенія Колдін. Анастасія Мотичак сказала, під час окупації в Херсоні школярам активно пропонували поїздки до таборів Криму, а тим, хто відмовлявся – погрожували: «Моя мама не хотіла мене туди відпускати, але директор мого коледжу наполягала. Вона морально тиснула на маму». Зі слів 17-річної дівчини, коли її мама відмовилася, директорка пригрозила забрати її примусово.

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Теги: МЗС росія міністр війна українці Україна Москва Андрій Сибіга

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