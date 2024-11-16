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Глава МЗС Японії прибув з неофіційним візитом в Україну

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Глава МЗС Японії прибув з неофіційним візитом в Україну
Глава МЗС Японії в Україні
фото з відкритих джерел

Після відвідин Перу очільник Міністерства закордонних справ Японії приїхав в Україну

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив візит до України для переговорів з представниками влади країни. Приїзд першого дипломата Японії не був оголошений. Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo.

Міністр закордонних справ Японії прибув до України після візиту до Перу.

У МЗС Японії зазначили, що цей візит має на меті «підтвердити підтримку Токіо України в її протистоянні російській агресії, яка тепер включає участь північнокорейських військових».

Японський міністр прибув потягом із Польщі. У суботу, 16 листопада, запланована його зустріч із українським колегою Андрієм Сибігою.

Представник японського зовнішньополітичного відомства повідомив агентству Kyodo, що пізніше цього ж дня можливі переговори міністра з президентом України Володимиром Зеленським.

«Цей візит відбувається в той час, коли повернення Дональда Трампа до Білого дому після його перемоги на президентських виборах у США 5 листопада створило невизначеність щодо подальшої фінансової підтримки України з боку країн Великої сімки», – зазначає японське інформаційне агентство.

Нагадаємо, головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші заявив, що уряд країни отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії і серйозно стурбований таким розвитком подій. 

До слова, уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед виборами прем'єр-міністра в парламенті країни. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у японському порту через поломку на невизначений термін зупинився круїзний лайнер Spectrum of The Seas, на його борту застрягли близько 600 росіян.

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Теги: міністр лайнер переговори Японія Україна МЗС

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