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Франція закликала «дати час» Трампу в питанні війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Франція закликала «дати час» Трампу в питанні війни в Україні
Дональд Трамп перед виборами заявляв про підтримку України та готовність завершити війну за добу
фото з відкритих джерел

Очільник французького зовнішньополітичного відомства закликав дати шанс адміністрації Трампа

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що союзники не повинні передбачати ставлення адміністрації наступного президента США Дональда Трампа до повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

«Зіткнувшись зі спекуляціями щодо того, якими можуть бути позиції або ініціативи нової адміністрації США, я думаю, що ми абсолютно не повинні передбачати і повинні дати (адміністрації) час», – заявив він.

За словами міністра, будь-які ініціативи повинні гарантувати, що Україна сама визначить час і умови для участі в переговорному процесі. Натомість захід має дати Києву всі необхідні засоби для відсічі російським військам.

«Україна, а за нею і міжнародне співтовариство, могли б занадто багато втратити, якби Росія нав'язала право найсильнішого», – акцентував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони зроблять останню спробу перешкодити зусиллям Трампа скоротити підтримку України.

Тим часом українська влада вважає, що її відносини з урядом Великої Британії погіршилися. Це сталося через небажання британського прем'єра Кіра Стармера давати Києву далекобійні ракети Storm Shadow.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: Дональд Трамп Франція війна МЗС

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