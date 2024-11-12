Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні

Зеленський зауважив, що прийняв вірчі грамоти від чотирьох послів

Сьогодні, 12 листопада, дипломатичну місію в Україні почали посли Греції – Пантеліс Александрос Дімітракопулос, Албанії – Ернал Філо, Японії – Масаші Накаґоме та Єгипту – Баракат Алі Еллейті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненню.

«Вірчі грамоти від послів країн – наших партнерів, які почали працювати в Україні. Посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту. Я сьогодні переговорив із кожним. Разом маємо робити все можливе для відновлення повної дієвості міжнародного права, підтримки України та звичайної людської справедливості – того, на що заслуговує кожен народ», – йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що прийняв вірчі грамоти, поговорив з кожним послом про двосторонні відносини:

«Дякую за співпрацю й підтримку України. Працюватимемо спільно, щоб поглибити взаємодію між нашими державами і зробити ще більше для підтримки людей, міжнародного права та наближення справедливого миру».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів.