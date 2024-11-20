Держдеп повідомив, коли американське посольство в Києві відновить роботу

Американське посольство призупиняло роботу через повідомлення про можливий масований обстріл України

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вже завтра, 21 листопада, відновить роботу. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Посадовець нагадав, що США спостерігали загрозу серйозної атаки на Київ. Це призвело до припинення роботи американського посольства.

«Я не можу вдаватися до подробиць загрози, але ми завжди уважно стежимо за нею. Ми дуже дбаємо про безпеку нашого персоналу. Ми ставимося до цього дуже серйозно, і саме це призвело до змін у роботі сьогодні, і ми очікуємо, що завтра посольство повернеться до нормальної роботи», – каже він.

Міллер також уточнив, що скорочення персоналу посольства США не відбулося. «Просто люди, які мали прийти в офіс, не прийшли до нього сьогодні, і ми очікуємо, що вони прийдуть завтра», – зазначив представник Держдепу.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція.

Згодом посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян залишити країну або покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України відреагувало на тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні через нібито загрозу масованого удару РФ по Україні.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз, які є «щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів».

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються «хитати» панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів.