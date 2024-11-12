Стало відомо, хто міг замінити Маркарову на посаді посла у США

За даними Financial Times, Кулеба міг стати новим послом у США

Раніше з'явилася інформація про те, що Зеленський хоче замінити посла в Сполучених Штатах Америки

Ексочільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба міг стати послом України у Сполучених Штатах, однак він відмовився від пропозиції. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

Люди, обізнані з ситуацією, з якими поговорили журналісти, кажуть, що Київ прагне замінити Оксану Маркарову, щоб «заспокоїти табір Трампа». Посольство України у Вашингтоні та Міністерство закордонних справ не коментували інформацію видання.

Нагадаємо, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія. Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

До слова, The Washington Post писав, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки. За словами українського чиновника, ім'я якого не називається, Зеленський зараз переглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової.

Раніше Зеленський заявив, що не збирається обговорювати зі спікером Палати представників Конгресу США Майклом Джонсоном питання щодо звільнення українського посла Оксани Маркарової.