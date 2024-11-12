Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, хто міг замінити Маркарову на посаді посла у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто міг замінити Маркарову на посаді посла у США
За даними Financial Times, Кулеба міг стати новим послом у США
фото з відкритих джерел

Раніше з'явилася інформація про те, що Зеленський хоче замінити посла в Сполучених Штатах Америки

Ексочільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба міг стати послом України у Сполучених Штатах, однак він відмовився від пропозиції. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

Люди, обізнані з ситуацією, з якими поговорили журналісти, кажуть, що Київ прагне замінити Оксану Маркарову, щоб «заспокоїти табір Трампа». Посольство України у Вашингтоні та Міністерство закордонних справ не коментували інформацію видання.

Нагадаємо, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія. Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів. 

До слова, The Washington Post писав, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки. За словами українського чиновника, ім'я якого не називається, Зеленський зараз переглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової.

Раніше Зеленський заявив, що не збирається обговорювати зі спікером Палати представників Конгресу США Майклом Джонсоном питання щодо звільнення українського посла Оксани Маркарової.

Читайте також:

Теги: Оксана Маркарова Дмитро Кулеба США МЗС посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп ймовірніше за все буде мати телефонну розмову із Путіним найближчим часом
Холодний душ реалізму: Трамп, Путін і питання війни в Україні
8 листопада, 19:03
Камала Гарріс випереджає Трампа після опитування
Нове соцопитування у США: Гарріс випереджає Трампа
16 жовтня, 06:12
Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю
США стурбовані небезпечним розвитком війни в Україні: про яку загрозу йдеться
19 жовтня, 18:43
Мережі фаст-фудів в Америці змінюють раціон через скандал
Через отруєння у McDonaldʼs мережі швидкого харчування викреслюють з раціону цибулю
27 жовтня, 05:32
Морські котики армії США на бойовій позиції під час перебування контингенту з місією в провінції Капіса, Афганістан
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
28 жовтня, 21:23
Протести у Грузії через фальсифікацію результатів виборів, 28 жовтня 2024 року
МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»
31 жовтня, 21:21
Ілон Маск підтримує Дональда Трампа на президентських виборах у США
З раковиною в Овальному кабінеті Білого дому. Маск опублікував промовисте фото
6 листопада, 08:42
США запровадили нові санкції проти осіб, які допомагали президенту Республіки Сербської
США ввели нові санкції проти «групи підтримки» лідера боснійських сербів
7 листопада, 03:35
Президент США Джо Байден з 14 по 16 листопада відвідає Ліму та Перу
Білий дім зробив заяву щодо участі Байдена у самітах АТЕС і G20
8 листопада, 22:57

Політика

Стало відомо, скільки разів «Слуга народу» змогла проголосувати монобільшістю
Стало відомо, скільки разів «Слуга народу» змогла проголосувати монобільшістю
Народні депутати стали менше голосувати «проти» після початку великої війни
Народні депутати стали менше голосувати «проти» після початку великої війни
Стало відомо, хто міг замінити Маркарову на посаді посла у США
Стало відомо, хто міг замінити Маркарову на посаді посла у США
Ексміністри пояснили, чому держсекретарі міністерств перетворилися на «завгоспів»
Ексміністри пояснили, чому держсекретарі міністерств перетворилися на «завгоспів»
Ізраїль активно співпрацює з українськими виробниками дронів
Ізраїль активно співпрацює з українськими виробниками дронів
Зеленський планує замінити посла у США Оксану Маркарову – The Washington Post  
Зеленський планує замінити посла у США Оксану Маркарову – The Washington Post  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
36K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
24K
НАЗК взялося перевіряти родину двох нардепів
11K
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5989
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua