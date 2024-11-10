В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України

Керівником консульства призначили бізнесмена, що активно підтримує боротьбу України з російським агресором

У турецькому місті Адана відкрито нове почесне консульство України. Його керівником призначили бізнесмена, що активно підтримує боротьбу України з російським агресором. Про це повідомив посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

Зазначається, що очолив нове дипломатичне представництво відомий у регіоні бізнесмен і громадський діяч Омер Сакарая. З початку повномасштабного вторгнення він підтримує Україну, працює над представленням країни у регіоні та допомогає в розвитку міжрегіональної співпраці.

Боднар зауважив, що Адана – великий промисловий та індустріальний центр Туреччини з населенням понад 2,5 мільйона жителів. У місті діє чисельна українська громада.

«Представлення інтересів України, захист прав наших громадян, розвиток міжрегіональної співпраці, розширення бізнес звʼязків - лише початковий перелік завдань почесного консула», - зазначив посол.

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фото: Василь Боднар

Нагадаємо, посольство України офіційно розпочало роботу в Султанаті Оман. У церемонії відкриття нової закордонної дипломатичної установи взяли участь міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді.

А 21 жовтня президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у президентському комплексі міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який перебував з офіційним візитом у Туреччині. Зустріч була закритою для преси. Як згодом зазначила пресслужба українського МЗС, Сибіга спілкувався з Ердоганом про розвиток співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері.