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МЗС України прокоментувало закриття деяких іноземних посольств

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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МЗС України прокоментувало закриття деяких іноземних посольств
Пресслужба зовнішньополітичного відомства закликала українців зберігати пильність та не нехтувати сигналами повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Українське Міністерство закордонних справ перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз

Міністерство закордонних справ України відреагувало на тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні через нібито загрозу масованого удару РФ по Україні. Про це йдеться у заяві пресслужби МЗС.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз, які є «щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів».

«У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання», – йдеться у повідомленні.

МЗС також закликало українців зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриття в разі небезпеки – як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція.

Згодом посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян залишити країну або покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються «хитати» панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів.

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Теги: МЗС посольство обстріл

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