Удар по Україні міжконтинентальною ракетою. Дипломат роз'яснив план Путіна

Валерій Чалий розповів, що удари потенційними носіями ядерної зброї вже наносилися по Україні

Чалий розповів, чи варто українцям хвилюватися через міжконтинентальну ракету РФ

Окупанти використали міжконтинентальну балістичну ракету під час сьогоднішнього удару по Україні. Цей удар є спробою Росії посилити ядерний шантаж проти Європи. Про це повідомив голова правління Українського кризового медіацентру, дипломат, експосол України у США Валерій Чалий.

«Це сигнал не Україні. Це спроба підкріпити російський ядерний шантаж стосовно Європи і, викликати відповідну реакцію союзників у США, щоб лякати третьою світовою війною. Тобто по суті – психологічна операція, тому що з військової точки зору таке застосування (відстань і мала точність ураження) без ядерної боєвої частини абсолютно недоречне», – зауважив Чалий.

Також дипломат переконаний, що росіяни попередили американців про наміри застосування ракети: «Тому не треба дивуватися, що посольство США в Україні діяло у відповідності до їх протоколів безпеки. Не більше і не менше. Ніхто паніку не розганяв. Треба було би вже засвоїти це тим, хто нехтував аналогічними сигналами американців раніше».

Чалий наголосив, що спочатку потрібно дочекатися офіційного підтвердження, чи дійсно застосована Росією ракета була міжконтинентальною.

«Тут є нюанс: чи дійсно це МБР, чи ракета середньої дальності. Такі типи ракет як РС-26 «Рубіж» росіянами називаються міжконтинентальними, хоча це – не підтверджено. Раніше це робилося, щоб обійти обмеження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (до 5500 км)», – зазначив дипломат.

Валерій Чалий додав, що панікувати через російську міжконтинентальну ракету не варто, адже ситуація для українців суттєво не змінилася.

«Паніка не доречна! Для України мало що змінилося. Удари потенційними носіями ядерної зброї вже наносилися, в тому числі і на великі відстані (наприклад, ракетою Х-55 і її модифікацією, навіть із імітаторами ядерної бойової частини)», – заспокоїв українців дипломат.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж».

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує Україну, як полігон. Він підтвердив, що сьогодні окупанти завдали удару новою ракетою.

❗️"Путін використовує Україну як полігон", - президент Зеленський прокоментував російський удар балістичною ракетою по Дніпру pic.twitter.com/0lSkeMm6KS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2024

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».