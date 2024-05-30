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МЗС відреагувало на образливі висловлювання прем’єра Грузії щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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МЗС відреагувало на образливі висловлювання прем’єра Грузії щодо України
Прем'єр Грузії відзначився цинічними заявами про Революцію Гідності
фото: ekhokavkaza.com

Кобахідзе у своїй заяві не згадав жодного разу Росію

Міністерство закордонних справ України засудило чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні. В МЗС закликали грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

«Міністерство закордонних справ України засуджує чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні. Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави Уряду Грузії щодо нашої держави, Революції Гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність. Не Україна, яка захищається, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл», – йдеться у повідомленні. 

У міністерстві додали, що Кобахідзе у своїй заяві не згадав жодного разу Росію та зазначили, що прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв премʼєра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва.

«Російська Федерація має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть. Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи, та використання України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків із іншими вільними країнами світу», – зазначили в міністерстві. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни. 

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Теги: МЗС Грузія

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