«Я спілкуюся зі звичайними людьми під час протестів і можу сказати, що для «Грузинської мрії» вже давно не існує меж»

Деканоїдзе стверджує: грузинська влада взяла на озброєння винахід Януковича – спортивні люди, які ходять у спортивних штанах, б’ють молодь, що вийшла на протести

У грузинської правлячої партії «Грузинська мрія» є тітушки, які б’ють молодь, а контролює їх ексгравець київського «Динамо», мер Тбілісі Каха Каладзе. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла одна з представниць грузинської опозиції та ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

«Я спілкуюся зі звичайними людьми під час протестів і можу сказати, що для «Грузинської мрії» вже давно не існує меж. У них, як у Януковича свого часу, є тітушки – такі спортивні люди, які ходять у спортивних штанах і б’ють молодь. Ми їх ідентифікували, знаємо, де вони живуть. Координує їх колишній футболіст київського «Динамо», мер Тбілісі Каха Каладзе», – заявила політикиня.

Деканоїдзе не виключає, що соратники експрем’єра Грузії та засновника «Грузинської мрії» Бідзіна Іванішвілі можуть збунтуватися проти нього, якщо постануть перед загрозою санкцій.

«Думаю, такий період прийде. Більшість тих людей, що сидять у парламенті, будуть захищати свої гроші, тому що вони – дуже великі корупціонери. Думаю, бунтувати треба тим, хто не є корупціонерами, але не хочуть далі обслуговувати Іванішвілі. Це люди, які працюють у держсекторі, поліції і так далі», – зазначила грузинська опозиціонерка.

Нагадаємо, колишній прем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі переконаний, що існує масонська глобальна партія, яка хоче його повалити. Деканоїдзе розповіла, що Іванішвілі абсолютно ізольований, не спілкується ні з ким, окрім кількох людей, не має зв’язку із західними партнерами і не дивиться телевізор.

Як повідомлялося, експрем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі не приховує своїх проросійських настроїв та саботує Захід та грузинський народ. Він робить це, аби монополізувати владу в країні, розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе.