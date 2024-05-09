Головна Світ Політика
search button user button menu button

Протести у Грузії. Місцевими тітушками керує легендарний футболіст київського «Динамо»?

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Протести у Грузії. Місцевими тітушками керує легендарний футболіст київського «Динамо»?
«Я спілкуюся зі звичайними людьми під час протестів і можу сказати, що для «Грузинської мрії» вже давно не існує меж»
фото з відкритих джерел

Деканоїдзе стверджує: грузинська влада взяла на озброєння винахід Януковича – спортивні люди, які ходять у спортивних штанах, б’ють молодь, що вийшла на протести

У грузинської правлячої партії «Грузинська мрія» є тітушки, які б’ють молодь, а контролює їх ексгравець київського «Динамо», мер Тбілісі Каха Каладзе. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла одна з представниць грузинської опозиції та ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

«Я спілкуюся зі звичайними людьми під час протестів і можу сказати, що для «Грузинської мрії» вже давно не існує меж. У них, як у Януковича свого часу, є тітушки – такі спортивні люди, які ходять у спортивних штанах і б’ють молодь. Ми їх ідентифікували, знаємо, де вони живуть. Координує їх колишній футболіст київського «Динамо», мер Тбілісі Каха Каладзе», – заявила політикиня.

Деканоїдзе не виключає, що соратники експрем’єра Грузії та засновника «Грузинської мрії» Бідзіна Іванішвілі можуть збунтуватися проти нього, якщо постануть перед загрозою санкцій.

«Думаю, такий період прийде. Більшість тих людей, що сидять у парламенті, будуть захищати свої гроші, тому що вони – дуже великі корупціонери. Думаю, бунтувати треба тим, хто не є корупціонерами, але не хочуть далі обслуговувати Іванішвілі. Це люди, які працюють у держсекторі, поліції і так далі», – зазначила грузинська опозиціонерка.

Нагадаємо, колишній прем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі переконаний, що існує масонська глобальна партія, яка хоче його повалити. Деканоїдзе розповіла, що Іванішвілі абсолютно ізольований, не спілкується ні з ким, окрім кількох людей, не має зв’язку із західними партнерами і не дивиться телевізор.

Як повідомлялося, експрем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі не приховує своїх проросійських настроїв та саботує Захід та грузинський народ. Він робить це, аби монополізувати владу в країні, розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе.

Читайте також:

Теги: Хатія Деканоїдзе партії Грузія влада тітушки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заради кого так поспішають із правилами дубляжу і хто виграє від нових правил гри найбільше?
Чому заборона ФСБ у рясах – не пріоритет? Банкова перейнялася… дубляжем фільмів 
23 квiтня, 09:00
Консульства не обслуговують чоловіків призовного віку. Це спричинило значний резонанс у суспільстві
Невже, щоб обʼєднатися, треба знову, щоб ворог стояв під Києвом?
25 квiтня, 14:57
РФ прагне рекрутувати близько 400 тис. солдат на контрактну службу у 2024 році
Британська розвідка повідомила, скільки контрактників Кремль планує відправити на війну
10 квiтня, 13:37
Коло «забороненого» формуватиметься в міру розвитку правозастосовчої практики
Російська влада заборонить громадянам вживати одне слово
26 квiтня, 19:45
Грузинський прем'єр назвав протести проти закону «кількома днями дискомфорту»
Прем'єр Грузії хоче ухвалити закон про іноагентів, аби «умиротворити» країну
1 травня, 18:27
Підрозділ намагався офіційно приєднатися до ЗСУ, аби напряму отримувати боєприпаси та зарплату, проте безуспішно
На фронті воює підрозділ із пенсіонерів: деталі
28 квiтня, 20:17
«Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції», – сказала швейцарська президентка
Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру
6 травня, 02:01
Раніше Міністерство закордонних справ Італії викликало посла Росії після того, як Москва передала дочірню компанії італійської групи Ariston Thermo Group державному енергетичному гіганту «Газпром»
Італія хоче компенсацій від ЄС за конфісковані Росією активи
3 травня, 02:21
Повітряна тривога в Харкові тривала більше години
У Харкові безпілотники влучили у цивільну інфраструктуру
4 травня, 01:55

Політика

Сі Цзіньпін прибув до Угорщини (фото)
Сі Цзіньпін прибув до Угорщини (фото)
Війська НАТО в Україні: Столтенберг розставив крапи над «і»
Війська НАТО в Україні: Столтенберг розставив крапи над «і»
Протести у Грузії. Місцевими тітушками керує легендарний футболіст київського «Динамо»?
Протести у Грузії. Місцевими тітушками керує легендарний футболіст київського «Динамо»?
Байден пригрозив Ізраїлю обмеженням постачання зброї
Байден пригрозив Ізраїлю обмеженням постачання зброї
Фонд НАТО на €100 млрд для України. Угорщина зробила заяву
Фонд НАТО на €100 млрд для України. Угорщина зробила заяву
Чеська ініціатива: Петр Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів
Чеська ініціатива: Петр Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області
21K
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
16K
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
13K
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
12K
Роми обманювали швейцарську владу за допомогою українських паспортів
8916
«Конфіскація російських активів відкриває скриньку Пандори» – голова депозитарію Euroclear

Новини

Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua