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Парламент Грузії остаточно затвердив закон про іноагентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Парламент Грузії остаточно затвердив закон про іноагентів
Парламент Грузії ухвалив закон про іноагентів у третьому читанні в середині травня
фото з відкритих джерел

За подолання вето президентки Грузії проголосували 84 депутати

 

Грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

За рішення проігнорувати зауваження Зурабішвілі проголосували 66 грузинських депутатів. За подолання вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, проти – чотири.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон протягом трьох днів передається президенту Грузії. Зурабішвілі протягом п'яти днів може підписати й опублікувати його.

Якщо Зурабішвілі відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує голова парламенту – Шалва Папуашвілі. Це означає, що закон про іноагентів у Грузії набуде чинності на початку червня.

Нагадаємо, США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запроваджують нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами.

Обмеження у видачі віз для Грузії стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.

Як повідомлялося, кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про іноагентів. 

До слова, , парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

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Теги: Грузія парламент Саломе Зурабішвілі президент закон

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