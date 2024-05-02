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Протести в Тбілісі: президентка Грузії звернулася до демонстрантів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Протести в Тбілісі: президентка Грузії звернулася до демонстрантів
Президентка Грузії закликала зупинити блокаду і штурм парламенту країни
фото: скріншот відео

«Сьогоднішній виступ демонструє настрій, ставлення та рішучість народу Грузії»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників масової акції протесту в Тбілісі та закликала їх не штурмувати будівлю парламенту. Про це йдеться у її відеозверненні.

«Ці протести незвичайні, за нами спостерігає весь світ. Сьогоднішній виступ демонструє настрій, ставлення та рішучість народу Грузії. Це найбільша сила для нас, щоб виграти ту тривалу боротьбу, яка закінчується на виборах, що Грузія ніколи не буде Росією», - наголосила Зурабішвілі.

Президентка Грузії звернулася до «молоді з полум'ям у серцях» і попросила зупинити блокаду і штурм парламенту країни.

«Залиште ворота парламенту, там більше нічого не відбувається, цей закон вже ухвалено в другому читанні, і наша боротьба вже не за цей закон. Наша боротьба відбувається через вибори й через скасування усіх тих законів, які нещодавно ухвалила влада та які віддаляють нас від нашого європейського шляху. Це наша мета», - сказала президентка.

Зурабішвілі зазначила, що триває Страсний тиждень і закликала демонстрантів «мирно встати на проспекті Руставелі і ще раз продемонструвати світу, що таке Грузія, що може зробити Грузія і на що здатна молодь Грузії».

Нагадаємо, парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», або закон про іноагентів, який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу. За законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної «Грузинської мрії», проти були 23 парламентарі.

Через це тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який його критики називають «російським». Силовики застосували проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. Хоча ЗМІ показували кадри постраждалих від них, у МВС Грузії заперечують їх використання.

Також Спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, з 23:00 години 1 травня запровадив посилені заходи безпеки в країні. Водночас протестувальники проти закону про іноагентів перекрили проїжджу частину біля набережної у центрі Тбілісі.

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Теги: протест законопроєкт штурм Саломе Зурабішвілі Грузія закон

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