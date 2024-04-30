Протести в Грузії: поліція почала застосовувати сльозогінний газ проти демонстрантів

Учасники мітингу скандують у бік депутатів, які виходять з будівлі парламенту: «росіяни» та «раби»

Перед будівлею парламенту Грузії на вулиці Читадзе відбулося фізичне протистояння між поліцією та учасниками акції проти закону про «іноагентів». Про це повідомляє «Ехо Кавзказу».

Сьогодні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» був винесений на розгляд пленарної сесії парламенту Грузії у другому читанні. Водночас лідер парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, що його обговорення може тривати кілька днів.

У відповідь представники неурядового сектору, громадянські активісти, опозиція і молодіжні організації та рухи перекрили проспект Руставелі у Тбілісі.

Стало відомо, що ввечері 30 квітня правоохоронці відтіснили громадян від бокового входу до парламенту. На місці мобілізовано загін спеціального призначення, а також спецтехніка (водомет).

Грузинські ЗМІ вже передають, що поліція застосувала перцевий газ проти демонстрантів біля парламенту Грузії. Повідомляється про десятки постраждалих. На місці їм надають допомогу лікарі «швидких».

Учасники мітингу також скандують у бік депутатів, які виходять з будівлі парламенту, від «Грузинської мрії»: «росіяни», «раби».

МВС закликало організаторів та учасників мітингу підкорятися вказівкам правоохоронців: «У районі будівлі парламенту мобілізовані співробітники правоохоронних органів і захищають безпеку кожного громадянина… Співробітники різних відомств МВС з метою забезпечення безпечного переміщення депутатів і співробітників Парламенту від будівлі Парламенту і, щоб уникнути штучної ескалації подій, знаходяться біля входів до законодавчого органу і закликають присутніх звільнити простору. Відповідно до Закону Грузії «Про збори та демонстрації» заборонено блокувати входи адміністративних органів та порушувати їхню роботу».

Тим часом частина учасників акції попрямувала у бік Адміністрації уряду.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

Також на протестній акції проти закону про «іноагентів» у Тбілісі затримано колишнього державного міністра Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі