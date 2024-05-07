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Деканоїдзе розповіла, як Іванішвілі кладе Грузію під Путіна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Деканоїдзе розповіла, як Іванішвілі кладе Грузію під Путіна
Іванішвілі хоче монополізувати владу, сказавши «ні» Євросоюзу і США та нейтралізувавши громадянське суспільство й опозицію
фото з відкритих джерел

«Те, що відбувалося в Україні, і те, що зараз відбувається в Грузії, – це геополітичний вибір між Росією та нашим європейським майбутнім»

Експрем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі не приховує своїх проросійських настроїв та саботує Захід та грузинський народ. Він робить це, аби монополізувати владу в країні, розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе – одна з представниць грузинської опозиції та ексочільниця Нацполіції України.

«Те, що відбувалося в Україні, і те, що зараз відбувається в Грузії, – це геополітичний вибір між Росією та нашим європейським майбутнім. У 2022 році, коли Росія почала повномасштабну агресію проти України, Іванішвілі і його найближчі соратники стали відкрито саботувати Україну, Захід та грузинський народ», – наголосила вона.

Грузинська політикиня пояснила, що Іванішвілі з соратниками взяв на озброєння пропаганду Орбана (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – «Главком»). Вони заявляють, що нібито всі, хто хоче інтегрувати Грузію до ЄС, та проукраїнськи налаштовані люди хочуть втягнути Грузію у війну.

«Відтоді почалася відверта деградація «Грузинської мрії», яка вже не приховує своїх проросійських настроїв. Хоча Іванішвілі їх дуже добре приховував, починаючи з 2012 року, коли обіймав посаду прем’єра», – зазначила Деканоїдзе.

Опозиціонерка розповіла, що спочатку люди думали, що експрем’єр Грузії дійсно буде робити реформи, але після 2017-го, коли розпалася його коаліція з прозахідними силами, Іванішвілі вигнав прозахідних людей та лишив біля себе тільки прихильників Росії. Вона додала, що прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе відкрито атакує США, а Іванішвілі заявляє, що він – «не Янукович чи Шеварнадзе, і його скинути взагалі неможливо».

«Іванішвілі вирішив, що він зі своєю «Грузинською мрією» не може виграти парламентські вибори цього року і захотів абсолютно монополізувати владу. Зробити це він може єдиним чином: сказавши «ні» Євросоюзу і США та нейтралізувавши громадянське суспільство й опозицію. Закон про іноагентів абсолютно знищує можливість активних громадських організацій спостерігати за виборами. Вони просто відмовляться реєструватися за новими правилами, а відповідно – не отримають акредитації», – роз’яснила грузинська політикиня.

Деканоїдзе переконана, що зараз у її країні відбувається переломний момент – молодь на вулицях, яка є абсолютно іншим поколінням, не розуміє Росію і не хоче стати її частиною. Протестна молодь перекриває дороги, у них дуже серйозний настрій, їх неможливо поламати, зазначила вона, хоча їх б'ють і арештовують.

«По-перше, Іванішвілі хоче правити Грузією ще десять років, а потім передати владу своїм рідним. Він вже виводив на сцену одного свого сина, яких у нього троє, і показав народу, що не збирається взагалі нікуди йти із влади. По-друге, «Грузинська мрія» прийняла зміни до податкового кодексу, за якими можна створити у Грузії свій офшор, з якого не сплачувати жодних податків. Тобто гроші з офшорів, за якими незрозуміло хто стоїть – російські олігархи, «кадировці» чи хтось ще, – можна таким чином заводити у Грузію», – повідомила опозиціонерка.

Грузинська політикиня заявила, що Іванішвілі хоче захищати у Грузії свій капітал та перетворити країну в ізольоване місце, де суди, поліція, прокуратура будуть під ним. За її словами, наступним кроком засновника «Грузинської мрії» буде перемога у президентських виборах у 2024 році та зміна Конституцію в частині, де говориться, що найбільшим пріоритетом для Грузії є Євросоюз і НАТО.

Деканоїдзе зазначила, що після втілення у життя усіх своїх планів Іванішвілі планує правити 20-25 років. Але, додала опозиціонерка, він упустив одну дуже важливу обставину – «наших дітей, які не розуміють Росію та хочуть до Євросоюзу».

Нагадаємо, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки. Натомість 1 травня парламент ухвалив законопроєкт у другому читанні.

15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про іноагентів, і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

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Теги: молодь Віктор Орбан Грузія партії закон вибори Хатія Деканоїдзе росія

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