Майдану не буде: прем’єр Кобахідзе цинічно порівняв події в Україні та Грузії

За словами Кобахідзе, до 2013 року Україна була державою із територіальною цілісністю, але сьогодні країна розвалилася, і ніхто не несе за це відповідальності

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни. Про це передає Грузія. Online.

За словами Кобахідзе, до 2013 року Україна була державою із територіальною цілісністю, але сьогодні країна розвалилася, і ніхто не несе за це відповідальності.

«Я хочу всім сказати, що ніхто не дочекається майдану у Грузії. Хочу нагадати, якими були результати майдану для України. Тоді владу України реально призначили ззовні, спочатку один раз, потім другий, і в результаті той, хто призначав владу ззовні, не взяв на себе відповідальність за події, що розгорнулися в Україні надалі. До 2013 року Україна була державою, яка мала територіальну цілісність, з економікою 200 мільярдів доларів, а сьогодні країна розвалилася, економіка країни якісно скоротилася за стільки років, 20% територій країни окуповані, десятки тисяч людей загинули, і хто візьме на себе за це відповідальність? Відповідальності за це ніхто не несе. Відповідно, найбільше ми маємо оберігати незалежність країни, бо ніхто інший не візьме на себе відповідальність за захист інтересів Грузії. Найкраще нам це показав приклад України, тому ми маємо дбайливо ставитись до незалежності нашої країни, держави», – заявив прем'єр Грузії.

Нагадаємо, парламент Грузії подолав вето президента на закон про «іноагентів», який критики називають російським. 84 голосами депутати проголосували за ухвалення законопроєкту у його первісному вигляді. Практично вся опозиція на знак протесту залишила засідання і не брала участі у голосуванні.

Також спікер парламенту Грузії заявив, що готовий підписати закон про «іноагентів» замість президентки