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Деканоїдзе пояснила, як Грузія дожилася до загрози проросійського реваншу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Деканоїдзе пояснила, як Грузія дожилася до загрози проросійського реваншу
Хатія Деканоїдзе: Росія дуже активно працювала у Грузії, і головною її метою є зменшення позитивних настроїв грузинів щодо ЄС
фото: wikipedia

Російські спецслужби будують в Грузії мережу – Деканоїдзе

Помилки Заходу після 2008 року та анексії Криму, помилки грузинської опозиції, корупція та клептократія, які розквітли при експрем’єрові Грузії та засновнику правлячої партії країни «Грузинська мрія» Іванішвілі, призвели до того, що Грузія розвертається у бік Москви. Таку думку висловила одна з представниць грузинської опозиції та ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе в інтерв’ю «Главкому».

Політикиня зауважила, що Росія працювала у Грузії дуже активно, і головною її метою є зменшення позитивних настроїв грузинів щодо Євросоюзу. За її словами, наразі 85% грузинів хочуть стати частиною ЄС, а пріоритетом країни-агресорки є зменшення цієї цифри.

«Я б казала про комбінацію причин: це й помилки Заходу після 2008 року, а потім після анексії Криму, це й помилки нашої опозиції, це й корупція та клептократія, які розквітли при Іванішвілі… І ще важливий момент – дуже багато людей залишили Грузію, міграція дуже значна», – повідомила грузинська опозиціонерка.

Деканоїдзе переконана, що для молодих людей, що залишилися у країні, – зараз останній шанс, оскільки, на її думку, вони просто поїдуть.

«Аргумент нинішньої грузинської влади – ми будуємо «суверенну демократію». А цей термін свого часу Сурков (Владислав Сурков, – експомічник президента РФ, який курував «українське питання» – «Главком») вигадав. «Суверенна демократія» – це ізольована політика, і вона є наслідком серйозного впливу російських спецслужб», – наголосила політикиня.

Грузинська опозиціонерка зазначила, що дуже багато росіян вже поїхали з Грузії, а серед тих, хто лишився, на її думку, багато таких, що проходили інфільтрацію російського ГРУ і можуть робити диверсії.

«Водночас я бачу дуже багато росіян під час протестів. Наприклад, коли нас труїли газом, разом зі мною бігли люди, від яких я чула російську мову точно не з українським акцентом. І це були не випадкові перехожі, у них були протигази. Тобто є росіяни ліберальних поглядів, яких добре видно, але, напевно, є люди, яких не видно і з яких російські спецслужби будують свою мережу», – сказала Деканоїдзе.

Як повідомлялося, у грузинської правлячої партії «Грузинська мрія» є тітушки, які б’ють молодь, а контролює їх ексгравець київського «Динамо», мер Тбілісі Каха Каладзе. «Я спілкуюся зі звичайними людьми під час протестів і можу сказати, що для «Грузинської мрії» вже давно не існує меж. У них, як у Януковича свого часу, є тітушки – такі спортивні люди, які ходять у спортивних штанах і б’ють молодь», – заявила Хатія Деканоїдзе.

Нагадаємо, експрем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі не приховує своїх проросійських настроїв та саботує Захід та грузинський народ. Він робить це, аби монополізувати владу в країні, розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе.

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Теги: Хатія Деканоїдзе Грузія Владислав Сурков корупція демократія росіяни

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