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Прем'єр Грузії анонсував ухвалення закону про «іноагентів», пригрозивши мітингувальникам

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Прем'єр Грузії анонсував ухвалення закону про «іноагентів», пригрозивши мітингувальникам
Кобахідзе пригрозив протестувальникам, які проводять мітинги
фото: Reuters

За словами глави грузинського уряду, правляча партія «Грузинська мрія» забезпечить ухвалення законопроєкту

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що просуватиме законопроєкт про «іноземних агентів» для ухвалення ініціативи в парламенті у третьому читанні. Про це пише Reuters.

Закон «Про прозорість іноземного впливу» називають аналогічним російському. Він спровокував масові мітинги у Тбілісі.

За словами глави грузинського уряду під час виступу на телевізійному брифінгу у неділю, правляча партія «Грузинська мрія» забезпечить ухвалення законопроєкту в третьому читанні цього тижня.

Також Кобахідзе пригрозив протестувальникам, які проводять мітинги та акції проти відповідної законодавчої ініціативи, судовим переслідуванням, якщо вони «вдадуться до насильства».

12 травня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися супротивники закону про «іноагентів», автомобільний рух проспектом Руставелі перекрито. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів». Зокрема вона озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламенських виборів 26 жовтня.

Як повідомлялося, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії. 

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», або закон про іноагентів, який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу. За законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної «Грузинської мрії», проти були 23 парламентарі.

До слова, рем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок.

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Теги: міністр Грузія законопроєкт

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