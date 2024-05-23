Британія звинуватила Китай у допомозі РФ. Що відповів Пекін

Речник МЗС звинуватив Британію у продовженні війни в Україні

Китай вважає висловлювання британського міністра оборони Гранта Шаппса про розвіддані щодо готовності Пекіна надати Росії військову допомогу у війни проти України «безпідставним і безвідповідальним очорненням». Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

«Ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її «близьким союзником», – наголосив речник китайського міністерства.

Натомість Веньбін заявив, що саме Британія нібито «підливає масла у вогонь» у російсько-українській війні.

«Повідомляється, що два роки тому, коли Росія і Україна були близькі до угоди про припинення конфлікту, саме Британія, серед інших, стала на заваді, щоб зупинити його, і з того часу конфлікт триває. У той час, як Китай і міжнародна спільнота докладають усіх зусиль для охолодження ситуації, британська сторона вкотре зробила безвідповідальні заяви, що викликає тривогу», – сказав він.

Речник китайського міністерства запевнив, що Пекін був і залишається «на боці миру та діалогу», а також буде продовжувати наполегливо працювати над «просуванням мирних переговорів» та виступати проти «роздмухування вогню».

«Водночас, ми будемо захищати наші законні права та інтереси», – додав Веньбінь.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Про це пише Reuters.

Як зазначається, Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що «летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і – до України, я вважаю, що це значний розвиток». Водночас він не надав доказів на підтримку свого твердження.

До слова, Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю.