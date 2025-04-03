«Сталевий фронт» запустив виробництво захисту на канадські Roshel

Бронемашини Roshel – одна з наймасовіших західних платформ, які надійшли в Україну

«Сталевий фронт Ріната Ахметова» адаптує техніку: екрани для канадських бронемашин

«Сталевий фронт Ріната Ахметова» розпочав виробництво захисних екранів для бронемашин Roshel – це канадська техніка, яка активно використовується на фронті. Екрани виготовляє компанія Метінвест у співпраці з військовими.

Бронемашини Roshel Senator – це канадська колісна техніка, яка активно застосовується ЗСУ для перевезення особового складу, евакуації поранених та патрулювання. Вона має хорошу базову броню, але в умовах українського фронту потребує додаткового захисту від FPV-дронів і уламків.

Саме для цього «Сталевий фронт» запустив виробництво зовнішніх захисних екранів – спеціальних металевих конструкцій, які кріпляться поверх корпусу машини. Такі екрани слугують як «бар’єр» – перехоплюють вибухову хвилю і уламки ще до того, як ті дістануть корпус бронемашини. Це суттєво знижує ризик пошкодження техніки та поранень екіпажу.

Проєкт реалізується силами компанії «Метінвест» у тісній координації з військовими. Конструкцію екранів розроблено інженерами спільно з екіпажами, які вже експлуатують Roshel у прифронтових зонах.

«Ми не просто виробляємо сталь – ми створюємо рішення, які рятують життя. – каже Олександр Мироненко, операційний директор Групи «Метінвест», – Roshel – це хороша техніка, але сьогоднішня війна вимагає нових підходів до безпеки. Захисні екрани від «Сталевого фронту» – це адаптація під реальні загрози, насамперед FPV-дрони, які стали головною небезпекою для бронетехніки».

Бронемашини Roshel – одна з наймасовіших західних платформ, які надійшли в Україну.

Як повідомлялося, Канадський виробник бронетехніки Roshel передав українським військовим 1700 бронеавтомобіль Senator. Їх активно використовують підрозділи на сході та півдні. Завдяки новим екранам ці машини стануть ще більш захищеними – з урахуванням сучасної тактики і загроз на полі бою.

Нагадаємо, що «Сталевий фронт Ріната Ахметова» – це ініціатива, яка зосереджується не лише на постачанні готової техніки Силам Оборони України, а й на розробці власних рішень для фронту. Зокрема, йдеться про створення сталевих укриттів, командних бункерів, протидронових рішень і захисних систем для бронетехніки.