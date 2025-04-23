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Очільники МЗС відклали зустріч у Лондоні – Sky News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Очільники МЗС відклали зустріч у Лондоні – Sky News
Міністри вирішили не зустрічатися у Лондоні, оскільки там не буде держсекретаря США Марко Рубіо
фото з відкритих джерел

Замість зустрічі топдипломатів відбудуться дискусії між високопосадовцями з п'яти країн

Голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Зазначається, що провідні дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України перенесли заплановану зустріч. Замість цього дискусії відбудуться між високопосадовцями з п'яти країн.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга все ж відвідає Лондон. Там він проведе двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Ламмі.

За даними CNN, державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. Замість нього США представлятиме спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Нагадаємо, президент України у понеділок, 21 квітня, провів перемовини із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він зазначив, що це було «хороша й детальна розмова». 23 квітня, у середу, українські представники працюватимуть у Лондоні.

Як повідомляла The Washington Post, українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться зі швидко розробленою пропозицією США про визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди.

Пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

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Теги: МЗС США Велика Британія переговори Марко Рубіо

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