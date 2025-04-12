Союз без впевненості: «Рамштайн», США і нові загрози для України

Білий дім вагається, Євросоюз закляк: що чекає на Україну без лідерства США?

Рекордні обіцянки без гарантій

На засіданні у форматі «Рамштайн» 11 квітня союзники оголосили про нову хвилю військової допомоги Україні – загалом на 21 мільярд євро. До переліку входить ППО, боєприпаси, підтримка українського ВПК.

Але за цими цифрами ховається головне: відсутність Сполучених Штатів як надійного донора. Конгрес досі не ухвалив нових рішень, а з американської бази Ясьонка у Польщі виводять війська – тривожний сигнал для Києва.

Пропозиція з Києва – закупівлі напряму

Україна пропонує альтернативу: прямі закупівлі американської зброї або створення спільного фонду. Ідея отримала обережну підтримку у США та в Європі, але її реалізація – під питанням у Вашингтоні.

Світ з острахом стежить за Білим домом

Після тимчасової паузи в новій хвилі мит (усі, крім Китаю) ринки почали оговтуватися. Але нестабільність американської економічної політики, її імпульсивність і конфліктний тон у переговорах залишають глобальних партнерів у невизначеності.

Попри певне покращення, ризик глобальної рецесії зберігається. Це безпосередньо впливатиме на спроможність країн виконувати оборонні й фінансові зобов’язання – зокрема перед Україною.

Євросоюз під тиском

Вашингтон ігнорує давніх союзників, часто поводиться з ними жорсткіше, ніж з опонентами. Але щойно Європа демонструє інтерес до співпраці з Пекіном – Білий дім різко згадує про євроатлантичну єдність.

Пентагон готується до відступу

США готують зменшення військової присутності в Європі. Перший етап – скорочення на 10 тисяч військових, включно з підрозділами в країнах-союзниках на сході.

Без миру, без санкцій

Путін не демонструє жодної готовності до компромісу. Але Білий дім сподівається на «поступки». Реакція обмежується риторикою. Санкції не запроваджено. Москва навіть виключена з тарифного списку.

Дипломатія без довіри

10 квітня у Стамбулі відбулися нові контакти США і РФ щодо роботи дипмісій. Їх мета – імітувати конструктивність, а не досягти прориву. Паралельно Спецпредставник Віткофф знову вирушив до Москви. Надії на результат – мінімальні.