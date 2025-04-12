Союз без впевненості: «Рамштайн», США і нові загрози для України
Білий дім вагається, Євросоюз закляк: що чекає на Україну без лідерства США?
- Рекордні обіцянки без гарантій
На засіданні у форматі «Рамштайн» 11 квітня союзники оголосили про нову хвилю військової допомоги Україні – загалом на 21 мільярд євро. До переліку входить ППО, боєприпаси, підтримка українського ВПК.
Але за цими цифрами ховається головне: відсутність Сполучених Штатів як надійного донора. Конгрес досі не ухвалив нових рішень, а з американської бази Ясьонка у Польщі виводять війська – тривожний сигнал для Києва.
- Пропозиція з Києва – закупівлі напряму
Україна пропонує альтернативу: прямі закупівлі американської зброї або створення спільного фонду. Ідея отримала обережну підтримку у США та в Європі, але її реалізація – під питанням у Вашингтоні.
- Світ з острахом стежить за Білим домом
Після тимчасової паузи в новій хвилі мит (усі, крім Китаю) ринки почали оговтуватися. Але нестабільність американської економічної політики, її імпульсивність і конфліктний тон у переговорах залишають глобальних партнерів у невизначеності.
Попри певне покращення, ризик глобальної рецесії зберігається. Це безпосередньо впливатиме на спроможність країн виконувати оборонні й фінансові зобов’язання – зокрема перед Україною.
- Євросоюз під тиском
Вашингтон ігнорує давніх союзників, часто поводиться з ними жорсткіше, ніж з опонентами. Але щойно Європа демонструє інтерес до співпраці з Пекіном – Білий дім різко згадує про євроатлантичну єдність.
- Пентагон готується до відступу
США готують зменшення військової присутності в Європі. Перший етап – скорочення на 10 тисяч військових, включно з підрозділами в країнах-союзниках на сході.
- Без миру, без санкцій
Путін не демонструє жодної готовності до компромісу. Але Білий дім сподівається на «поступки». Реакція обмежується риторикою. Санкції не запроваджено. Москва навіть виключена з тарифного списку.
- Дипломатія без довіри
10 квітня у Стамбулі відбулися нові контакти США і РФ щодо роботи дипмісій. Їх мета – імітувати конструктивність, а не досягти прориву. Паралельно Спецпредставник Віткофф знову вирушив до Москви. Надії на результат – мінімальні.
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