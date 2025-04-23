Рубіо стурбований, що Україна повернеться до жорстких позицій на переговорах – Reuters

США попереджали, що можуть вийти з мирних переговорів у разі відсутності прогресу

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах про мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Переговори між представниками США, України та провідних європейських країн, які мали відбутися в середу в Лондоні зірвалися. Як зазначає агентство, причиною цьому стала відмова більшості міністрів закордонних справ підтримати запропоновану угоду про припинення війни.

США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни. Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. Замість нього США представлятиме спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

До слова, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.