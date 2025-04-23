Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо стурбований, що Україна повернеться до жорстких позицій на переговорах – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо стурбований, що Україна повернеться до жорстких позицій на переговорах – Reuters
Державний секретар США відмовився їхати на переговори в Лондон
фото: AP

США попереджали, що можуть вийти з мирних переговорів у разі відсутності прогресу

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах про мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Переговори між представниками США, України та провідних європейських країн, які мали відбутися в середу в Лондоні зірвалися. Як зазначає агентство, причиною цьому стала відмова більшості міністрів закордонних справ підтримати запропоновану угоду про припинення війни.

США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни. Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. 

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. Замість нього США представлятиме спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

До слова, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

Читайте також:

Теги: США Марко Рубіо переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова СОТ зауважила, що її непокоїть можливість того, що економіки Китаю та США відокремлюються одна від одної
Світова організація торгівлі різко знизила прогноз на 2025 рік через тарифи США
16 квiтня, 19:18
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною
16 квiтня, 05:56
Трамп знову пройшов Монреальський когнітивний тест
Лікар Трампа оприлюднив результати медогляду президента США
14 квiтня, 17:02
Китай має хороші можливості, щоб витримати торгову війну Трампа
Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю – FT
14 квiтня, 08:03
Російський корабель у Чорному морі
Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі
13 квiтня, 15:25
Майкл Волтц отримував робочі документи, в тому числі свій графік, на особисту електронну пошту
Команда Трампа використовувала Gmail для державних справ – The Washington Post
2 квiтня, 08:54
Що означає візит Сі до Москви для переговорів Путіна і Трампа?
Напередодні чергової розмови Трамп-Путін: навіщо Сі іде у Москву?
1 квiтня, 21:01
Москва не готова до швидкого перемир’я
Коли закінчиться війна. Вашингтон змінив думку?
1 квiтня, 12:45
Технічні переговори делегацій США з представниками України та Росії в Ер-Ріяді тривали 23-25 березня
США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок сільського господарства
25 березня, 17:56

Політика

Рубіо стурбований, що Україна повернеться до жорстких позицій на переговорах – Reuters
Рубіо стурбований, що Україна повернеться до жорстких позицій на переговорах – Reuters
Венс назвав умову, за якою США вийде з російсько-українських перемовин
Венс назвав умову, за якою США вийде з російсько-українських перемовин
Очільники МЗС відклали зустріч у Лондоні – Sky News
Очільники МЗС відклали зустріч у Лондоні – Sky News
Адміністрація Трампа звільнила координатора розслідування воєнних злочинів РФ
Адміністрація Трампа звільнила координатора розслідування воєнних злочинів РФ
Маск скоротить свою роботу на адміністрацію Трампа після падіння продажів Tesla
Маск скоротить свою роботу на адміністрацію Трампа після падіння продажів Tesla
Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»
Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
54K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
31K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
21K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
19K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua